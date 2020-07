Corbo: "Sembra scontato l'addio di Milik e il Napoli non tira sul prezzo, forse è già convinto di una cosa?"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo parla così del futuro di Milik, attaccante del Napoli vicino all'addio: "Milik è richiesto da molti club, avrebbe già un patto con la Juve. Il Napoli può davvero farne a meno? Si dà per scontata la cessione di Milik. Il Napoli non tira neanche sul prezzo. Forse perché sa di aver sbagliato a non rinnovargli il contratto e rischia di perderlo nel 2021 gratis?".