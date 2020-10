Corbo su Repubblica: "ADL vuole mettere il collare al suo mastino, ma Gattuso rifiuta clausole"

Nel suo consueto editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo si è soffermato anche sull'impegno di Rino Gattuso a migliorare il suo Napoli a prescindere dal contratto (il cui rinnovo è imminente): "Rifiuta il rinnovo del contratto con penale in caso di dimissioni, ha ribadito che vuol essere libero di andarsene quando vuole, dispiace per De Laurentiis che vuol mettere il collare di ferro al suo mastino, si comprende il rammarico di Andrea Chiavelli che studia raffinate clausole anche di notte, ma sembra inutile anche la mediazione dell’agente Mendes interessato più ai trasferimenti che alle conferme. Calma, meglio non distrarre Gattuso, ha un bel Napoli ma da sistemare un po’ meglio"