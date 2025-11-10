Corbo su Repubblica: "Manna statuina tra un ADL sparito e Conte che vuole fare due ruoli"

di Pierpaolo Matrone

Nell'analisi del giorno dopo, Antonio Corbo su La Repubblica fa valutazioni più profonde sul Napoli, andando oltre il campo e soffermandosi anche sui ruoli della dirigenza, in particolare di Giovanni Manna: "Il ruolo del direttore sportivo, poi. Scelta di Andrea Chiavelli, corretta.

Ma Giovanni Manna si è trovato come una elegante e fragile statuina di biscuit tra un presidente sparito ed un allenatore convinto di svolgere due ruoli, manager all'inglese. È stato sempre il suo sogno dopo il non facile rapporto con Giuseppe Marotta, nella Juve e nell'Inter".