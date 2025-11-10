Libero su Conte: "Inizia a cercare via di fuga come fatto con Chelsea e Tottenham"

Chiusa l'undicesima giornata di campionato, il quotidiano Libero fa un'analisi di quanto si è visto fin qui in Serie A, con tono molto critico verso tutte le big: "Non è un incidente statistico ma un sintomo perché le prime in classifica contano già 3 sconfitte a testa, quelle che la squadra campione solitamente incassa in una stagione intera. Insomma, il campionato va a rilento, quasi all'indietro come un gambero, e il motivo non è tecnico o economico, ma tattico e filosofico: nessuno sta proponendo qualcosa di nuovo e nessuno sta facendo valere le proprie ambizioni. Nessuno, finora, ha avuto realmente la volontà di fare una stagione "grossa", di alzare il livello, di provare a scappare".

Libero poi si sofferma sul Napoli e su Antonio Conte: "È il campionato dall'accontentarsi o, peggio, del lamento. Il primo attore è stato proprio chi, per blasone e scudetto sul petto, doveva trainare il gruppo: Antonio Conte. Le sue dichiarazioni post-Bologna sembrano l'inizio della fine, l'avvio dell'esplorazione di una via di fuga. Ne fece di simili alla Juventus e all'Inter. E quella frase, 'Non voglio accompagnare un morto', ricorda sinistramente gli addii al Chelsea e al Tottenham".