McTominay distrutto dai quotidiani: "A vederlo così ci vorrebbe un antidepressivo..."

Tutta la squadra ha fatto male a Bologna, ma qualcuno un po' di più. E questo qualcuno è anche Scott McTominay, stando alle pagelle dei quotidiani. A cominciare dal Corriere dello Sport (voto 4,5): "Coperto a uomo quando da Heggem quando dal suo amico Ferguson fa una certa fatica a costruire gioco. Spesso impalpabile". Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport: "Cerca di girare per il campo per sfuggire soprattutto a Heggem; l'operazione non riesce, resta troppo fuori dal gioco.".

Stesso giudizio anche da parte di Tuttosport: "Non è mai nel vivo della gara. Appare lontano dai suoi momenti migliori". Infine voto 4 secondo Il Mattino: "A vederlo in un pomeriggio del genere ci vorrebbe un antidepressivo. Una miriade di palloni imprecisi, quando non sbagliati del tutto. In difficoltà dal punto di vista atletico. Heggem e Lucumi si alternano nella pressione fino alla trequarti del Napoli. Affianca Hojlund nel primo pressing e cerca di sfruttare gli spazi aperti dal danese. Cosa che non gli riesce mai".