Repubblica punta il dito contro Conte: "Sostituzioni tardive e inutili"

vedi letture

La sconfitta per 2-0 subita ieri sera contro il Bologna continua a lasciare strascichi pesanti in casa Napoli. All'indomani del match del Dall'Ara, il quotidiano La Repubblica non usa mezzi termini nell'analizzare la prestazione degli Azzurri, evidenziando una preoccupante mancanza di gioco e un'assoluta sterilità in fase offensiva. Nel mirino della critica del giornale, oltre alla squadra, finisce anche l'operato di mister Antonio Conte. La Repubblica giudica severamente le sue scelte in corsa: "Sostituzioni tardive e inutili, peraltro, perché il resto della partita non ha regalato altre emozioni".

Il quotidiano sottolinea l'evidente impotenza degli attaccanti negli ultimi metri, citando in particolare Rasmus Hojlund e compagni, incapaci di creare pericoli concreti. La panchina è sotto accusa e l'incapacità di ribaltare il risultato, nonostante i cambi, accresce i dubbi sul momento attuale della gestione tecnica.