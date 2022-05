Corbo su Repubblica: "Trascurare Mertens con Osimhen uno dei motivi del mancato scudetto"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica per il quotidiano si è espresso così.

La fase offensiva è stata deficitaria, Se il Napoli ha la migliore difesa del campionato, l'attacco ha segnato 12 gol meno dello scorso ano. Le cifre parlano: da 41-86 a 31-74. L'attacco ha perso quota. In progresso da un anno all'altro solo in due: Osimhen da 10 reti a 14, il bistrattato Mertens da 9 a 11. Trascurare lui come partner di Osimhen è stato uno dei motivi del mancato scudetto, Andiamo avanti: Insigne da 19 a 11, compresi 9 rigori; Lozano da 11 a 5, Politano da 9-3, Petagna da 4 a 3".