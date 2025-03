Corbo su Repubblica: "Visti Di Lorenzo e Politano? Era scontato con il 4-3-3..."

vedi letture

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano si esprime così sul ritorno al 4-3-3: "Il sostanziale ritorno alla tradizione, al modulo che risale agli anni della bellezza di Sarri e dello scudetto di Spalletti è documentato, evidente, risolutivo.

Non può essere un caso, se Di Lorenzo ritrova la leggerezza del suo comando sulla fascia destra e va facile nelle intese con Politano, e lo stesso Politano dopo aver segnato subito il gol che brucia come una frustata sulla schiena del Milan, controlla la fascia destra anche in fase difensiva e propone spunti interessanti per Lukaku".