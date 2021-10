Cori razzisti al Franchi, rischio sanzione estrema: può essere chiuso settore dei colpevoli

Continua a far rumore il razzismo palese che si è verificato al Franchi di Firenze in occasione della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli. Siamo in attesa delle decisioni da parte del Giudice Sportivo dopo la relazione della Procura Federale, che ha aperto un'indagine. Il quotidiano Repubblica fa sapere che oggi potrebbe esserci una sanzione estrema, ovvero la chiusura del settore in questione dello stadio per insulti razzisti. Ma potrebbe anche esserci la richiesta di un supplemento di indagine.