Cori razzisti contro Koulibaly, Figc ha aperto indagine: saranno acquisiti nuovi atti

In relazione alle espressioni di matrice razzista rivolte da tifosi della Fiorentina al calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly, la Procura Federale della Figc, acquisiti i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore, ha aperto un'indagine. Come scrive il portale di Sportmediaset, a renderlo noto è la Figc in una nota: "Nelle prossime ore saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di Firenze" si legge.