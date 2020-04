Coronavirus, deroga per il Fair Play Finanziario: posticipato saldo debiti, varrà bilancio 2018/19

L'emergenza Coronavirus cambierà il modo del calcio in maniera definitiva e le prime modifiche riguarderanno ovviamente la stagione in corso. Stando a quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, i parametri per il Fair Play Finanziario, ad esempio, saranno diversi. Sarà posticipato il saldo dei debiti scaduti e resterà l'impianto complessivo. Per l'iscrizione alla prossima stagione (2020/21) bisognerà avere i conti in ordine fino all'esercizio di bilancio 2018/19. I club, ignorando gli incassi post Coronavirus, non dovranno presentare un budget previsionale.