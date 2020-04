Coronavirus, Pasqua blindata: droni e check-point per i 'furbetti' delle seconde case

Sarà una Pasqua blindata per gli italiani, che saranno chiamati a rispettare in maniera ferrea le restrizioni volute dal Governo per contenere l'emergenza Coronavirus. Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica, che parla di stretta sulle seconde case, droni e check-point per contenere i possibli esodi per le vacanze pasquali. Saranno dunque aumentati i controlli e verranno utilizzati droni per scovare i possibili furbetti.