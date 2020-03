CorSera - Come funzionano i playoff scudetto: ma la Lega litigherà e si spaccherà

In Serie A avanza l'ipotesi playoff per l'assegnazione dello scudetto. Quattro squadre per il titolo e quattro per evitare la retrocessione, spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, tenendo conto della classifica. Facile che su questo argomento la Lega di A litigherà e si spaccherà, come succede regolarmente su quasi tutto. Dunque, stando alle notizie, si giocherebbero lo scudetto la Juventus, la Lazio, l'Inter e l'Atalanta. Ma è una soluzione estrema, questa, da adottare solo se non rinviano l'Europeo e se l'emergenza durerà anche ad aprile.