Corsera: "Dicevano che Conte avesse perso il furore. Sciocchezze"

Alessandro Bocci sul Corriere della Sera analizza il campionato e le favorite al titolo e ovviamente parla anche del Napoli. Lo fa con queste parole elogiando la panchina: "Conte, nel frattempo, ha conquistato Napoli. Ma la cosa più sorprendente è che Napoli ha conquistato Conte e questo era più difficile da mettere in preventivo. Antonio ha risollevato gli azzurri con la forza del lavoro e la chiarezza delle idee. Dicevano che, dopo l’ultima avventura in Inghilterra, al Tottenham, avesse perso il furore che lo animava. Sciocchezze. Il suo Napoli ha un’identità forte. Come l’Inter della seconda stella".