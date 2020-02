CorSera - In Italia difficile allenare: Gattuso ora sta portando frutti ma che fatica all'inizio

In Italia si cambia tanti. Tanti, troppi esoneri per un record europeo per il quale bisognerebbe essere tutt'altro che felici di vantarsi. L'ultimo quello di Corini, esonerato pochi minuti fa dal Brescia di Cellino. Anche il Napoli è stato protagonista quest'anno di un cambio di panchina in corsa, con l'esonero di Ancelotti e l'approdo di Gattuso. Resta il fatto, poi, che anche per l'allenatore che approda dopo un esonero non è facile da subito convincere i propri datori di lavoro. Insomma, in italia è difficile allenare, come sottolinea oggi Il Corriere della Sera: "Anche l’arrivo di Gattuso a Napoli, al posto del maestro Ancelotti, sta finalmente portando qualche effetto benefico. Ma quanta fatica, all’inizio".