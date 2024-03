Cosa fare con Zielinski? Calzona riflette sulla voglia di non considerarsi in vacanza

Il polacco è in scadenza di contratto con il Napoli e l'anno prossimo vestirà la maglia dell'Inter e adesso è atteso dalla sfida contro il suo futuro.

Sarà una notte diversa dalle altre per Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza di contratto con il Napoli e l'anno prossimo vestirà la maglia dell'Inter e adesso è atteso dalla sfida contro il suo futuro. Domani Calzona potrebbe decidere di puntare sulla sua voglia di dimostrare al Napoli di non essere ormai in vacanza, sulla voglia di fare bene proprio contro la sua prossima squadra, scrive oggi Tuttosport.

Piotr respirerà l’aria del Meazza, la sua prossima casa, e di sicuro non vuole sfigurare davanti ai suoi prossimi tifosi ma al tempo stesso il polacco vuole onorare il Napoli e Napoli. Finora in stagione Zielinski contro l'Inter si è visto poco o nulla: 15 minuti nello 0-3 del Maradona il 3 dicembre, quando entrò in campo a partita ormai decisa; in panchina nella finale della Supercoppa italiana a Riad il 22 gennaio. Calzona dovrà decidere se mandarlo in campo dall'inizio oppure farlo partire dalla panchina per giocarsi la carta a partita in corso.