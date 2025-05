Futuro Conte, da Torino: "La Juve non vuole fare sgarbi ad ADL, aspetterà l'addio"

Per l’affondo ad Antonio Conte la Juventus non vuole accelerare né firmare sgarbi al Napoli di De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport: "Ergo, prima l’allenatore leccese dovrà sciogliere il proprio legame con il Napoli, con il quale ha ancora un contratto valido per altre due stagiono, e solo dopo questa mossa ecco che il club bianconero si presenterà per l’affondo.

Se il tecnico non cambierà idea, e chi lo conosce bene sa che la sua “auto” ha il difetto di avere un cambio senza retromarcia, possiamo aspettarci il divorzio consensuale, magari con tanto di foto, stretta sui mano e reciproco in bocca al lupo” spiega il quotidiano.