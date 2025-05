Allegri e la vecchia eredità di Galeone: Napoli può rispolverare sua vocazione a calcio offensivo

vedi letture

Massimiliano Allegri sarà con molta probabilità. il prossimo allenatore del Napoli. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport. Il tecnico livornese è la scelta di Aurelio De Laurentiis come guida per il nuovo corso azzurro, in un momento in cui serviva una figura esperta, internazionale e capace di gestire la pressione in modo equilibrato. Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude che Napoli possa anche riportare Allegri ad un gioco più offensivo.

Pur essendo noto per un’impostazione tattica più pragmatica, Allegri non è estraneo al gioco offensivo e al tridente, eredità dei suoi anni con Galeone. Napoli potrebbe offrirgli l’ambiente giusto per riscoprire questa vocazione, in linea con la filosofia del club, storicamente legato al 4-3-3. Con Allegri De Laurentiis punta a un progetto solido e ambizioso, affidandosi a un tecnico che unisce esperienza, equilibrio e carisma per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.