ADL esporrà progetto a Conte: in arrivo altro top player dopo De Bruyne

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che anticipa le mosse del patron nel vertice per convincere il tecnico.

L’ultima scena, o magari incredibilmente a sorpresa la prima del secondo dei tre anni di contratto, sarà scritta oggi: Conte incontrerà De Laurentiis, il ds Manna e l’ad Chiavelli dopo la visita dal Papa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che anticipa le mosse del patron nel vertice per convincere il tecnico.

"Il titolo vero è che sarà una riunione decisiva: il presidente proverà per l’ultima volta a convincere l’allenatore a proseguire insieme, illustrando innanzitutto piani di mercato che sembrano grandiosi; sia per le previsioni di investimenti da 200 milioni, sia al netto del primo acquisto di nome Kevin De Bruyne e della possibilità di continuare ingaggiando anche Jonathan David (tanto per cominciare)" si legge.