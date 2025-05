"Allegri è il profilo migliore per sostituire Conte": Condò non ha dubbi sulla scelta di ADL

Massimiliano Allegri è il profilo migliore per il Napoli in caso di addio di Conte. Questo il pensiero di Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "La crescita del Napoli risulta evidente se confrontiamo la gestione delle due (dolorose) separazioni dagli allenatori scudettati, quella da Spalletti due anni fa e quella ormai sicura da Conte oggi. Due anni fa De Laurentiis sfogliò a lungo la margherita prima di scegliere Rudi Garcia, una bella storia alla Roma ma da tempo fuori dal grande giro — era finito in Arabia — e col quale un vero rapporto di fiducia nemmeno iniziò.

Stavolta invece il presidente ha bloccato per tempo Massimiliano Allegri, di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte come del resto dimostrò nel primo felicissimo periodo alla Juventus. Senza scomodare Dostoevskij, Allegri e De Laurentiis condividono l’animo del giocatore d’azzardo, non a caso la grande dote del primo è la lettura della partita — nessuno la cambia in corsa come lui — mentre il secondo segue le intuizioni, vedi Kvaratskhelia, col gusto di chi adora mettere tutti nel sacco".