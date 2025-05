Retroscena su De Bruyne: rimasto stregato dai video sullo scudetto del Napoli

Kevin De Bruyne è rimasto stregato dai video sullo scudetto del Napoli. Questo il retroscena dell'edizione odierna de Il Mattino sul centrocampista belga, sempre più vicino ad accordarsi con il club azzurro: "Il belga è stato spettatore più che interessato in questi giorni, guardando le immagini di una Napoli ebbra di gioia che si è riversata in strada per celebrare il quarto tricolore della sua storia.

Kevin è rimasto stregato dai video che gli sono stati inviati (o condivisi) dai compagni di nazionale, Mertens e Lukaku. L'ormai ex stella del City (con cui ha vinto tutto) pare abbia fugato gli ultimi dubbi" si legge sul quotidiano in edicola