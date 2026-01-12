Cosa ha salvato il Napoli nell'emergenza? Il Mattino: "La mentalità che Conte ha trasmesso"

"Il Napoli in difficoltà (numerica) a San Siro poteva appellarsi solo alla sua arma in più: la mentalità che Antonio Conte è riuscito a redistribuire nei calciatori andati in campo". Questa l'analisi su Inter-Napoli proposta dall'edizione odierna de Il Mattino: "Quelli ancora a disposizione e non impegnati con l’infermeria. ancora una volta si è dovuto rispondere a tutto, come alle assenze.

Quella di Neres avrebbe potuto far male anche alla squadra migliore. Ma il Napoli si è riorganizzato, ha trovato in sé stesso le energie giuste. «Thuram e Lautaro sono grandi attaccanti, li abbiamo fermati solo con una grande prestazione di squadra» ha spiegato Juan Jesus. Il brasiliano ha lasciato San Siro con nel borsone l’ennesima grande prestazione di questa stagione".