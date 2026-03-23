Crisi Inter, Gazzetta durissima: "Ha sottovalutato l’avversario e sopravvalutato se stessa”

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“La classifica dice 69 a 29, una distanza abissale che al Franchi non si è vista”, scrive così la Gazzetta dello Sport, sottolineando come il gap tra Inter e Fiorentina sia rimasto solo sulla carta e non abbia trovato conferma nei novanta minuti.

L’Inter, infatti, non è riuscita a costruire una prestazione da grande squadra, né a mettere davvero sotto una Fiorentina che, per atteggiamento e produzione offensiva, avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più..

La critica più dura, però, riguarda l’atteggiamento mentale della squadra.

Per la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha affrontato la gara con superficialità, credendo di poter gestire tutto con il minimo sforzo. Il quotidiano scrive infatti: “L’Inter ha ragionato in piccolo, pensava di cavarsela con il gol realizzato al primo vagito”.

Da qui nasce anche l’accusa più netta: i nerazzurri avrebbero commesso un doppio errore di valutazione, leggendo male sia l’avversario sia sé stessi. La Gazzetta dello Sport chiude infatti con una frase che pesa come una sentenza: “Ha sottovalutato l’avversario e sopravvalutato se stessa”.