D'Aversa-Conte, che amicizia: viaggi con famiglie e serate indimenticabili

vedi letture

Rapporto speciale oltre la professione. Conte e D'Aversa, rivali domenica per Empoli-Napoli, sono amici, si conoscono bene. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il pallone è stato l’amico comune che li ha presentatati in Toscana, ma poi la vita ha fatto il resto: viaggi in giro per il mondo, i weekend a Ibiza, in Liguria e a Pescara, giornate, serate e momenti indimenticabili.

Una grande famiglia: i coniugi Conte, tanto per dirne una, sono padrino e madrina di battesimo di Sofia, la terza figlia dei coniugi D’Aversa. L’ultima volta contro - di fronte, certo - è andata in scena il 4 marzo 2021: dall’epoca si sono incrociati sui campi di allenamento del Tottenham e del Lecce, scambiandosi visite da spettatori interessati tra Londra e il Salento nel corso delle rispettive esperienze passate".