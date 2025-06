Da Bologna - Il club vuole blindare Beukema: pronto sostanzioso aumento dell'ingaggio

Il Bologna prova a blindare Sam Beukema con un adeguamento di contratto che lo porterebbe a guadagnare due milioni a stagione. Questa la notizia che arriva dal Resto del Carlino sul difensore che piace molto al Napoli: "La dirigenza del Bologna ha avviato i contatti per il rinnovo di contratto, con l’obiettivo di premiare il rendimento delle ultime due stagioni e riconoscere al giocatore lo status di top player, al pari di Riccardo Orsolini.

L’attuale accordo scade nel 2027, ma l’intenzione è di prolungarlo fino al 2029, portando l’ingaggio oltre i due milioni di euro annui, in linea con quelli percepiti dal numero 7 rossoblù. Insieme a Orsolini, Beukema diventerebbe così il calciatore più pagato della rosa. Il Bologna vuole chiudere in tempi brevi, anche perché dall’altra parte c’è il caso Lucumí: il difensore colombiano è in scadenza nel 2026, non ha aperto al rinnovo e, in presenza di un’offerta da 25 milioni, potrebbe lasciare il club.