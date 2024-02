Da Cagliari già pazzi di Gaetano: "Unico lampo nelle delusioni, che colpo!"

Il corrispondente da Cagliari del Corriere dello Sport, Giuseppe Amisani, elogia Gaetano, in gol contro la Lazio

"L’unico lampo in una gara ricca di delusioni lo ha regalato lui, Gianluca Gaetano, arrivato a Cagliari proprio per dare una mano ai rossoblù in difficoltà. E ora, dopo la prodezza che non ha lasciato scampo a Provedel, Ranieri è pronto a rinnovargli la fiducia a Udine. In appena due presenze, l’ex partenopeo ha dimostrato di poter essere uno dei pochissimi capaci di ribaltare l’azione. E trasformare la fase difensiva in quella offensiva con delle ripartenze veloci e pericolose".