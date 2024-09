Da Cagliari: "Non c'è posto per Gaetano nel 3-5-2. Con lui cambio modulo"

Come scrive La Nuova Sardegna, Yerry Mina, rientrato anticipatamente dal ritiro con la sua nazionale per una squalifica che gli ha impedito di partecipare all'ultimo incontro in Sud America, si è allenato regolarmente ieri.

Il quotidiano aggiunge che per Matteo Prati, invece, le prospettive sono meno rosee: il centrocampista, assente nelle due recenti partite con l'Under 21, appare poco probabile per l'impegno di domenica, avendo svolto solo terapie e allenamenti individuali ieri. Makoumbou è in stato di allerta e potrebbe debuttare sorprendendo contro il Napoli, ma attenzione anche ad Adopo, già testato da Nicola in varie occasioni e anche lui in corsa per una maglia da titolare. Sul lato destro, Zortea è pronto a scendere in campo, dando probabilmente riposo ad Azzi. Appare invece più complicato - osserva Stefano Ambu - trovare una collocazione a Gianluca Gaetano nel 3-5-2 utilizzato nelle prime tre giornate di campionato. In caso di impiego del trequartista napoletano, possibile un cambio di modulo.