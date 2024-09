Da Cagliari: "Prati non ce la fa. Gaetano vede il gran debutto da ex"

"Prati non ce la fa. Gaetano vede il gran debutto". Così titola La Gazzetta dello Sport. L'assenza di Matteo Prati apre le porte a Gianluca Gaetano per una titolarità che potrebbe portare anche a un cambiamento tattico per il Cagliari - sostiene Francesco Velluzzi -. Questo avverrà nella partita di domenica sera contro il Napoli, squadra che ha recentemente ceduto il talentuoso centrocampista offensivo ai sardi, con un prestito che include un obbligo di riscatto fissato a sei milioni.

Il report dell'allenamento di ieri rileva che Prati, allontanato dall'Under 21 per un infortunio alla caviglia causato da un intervento scomposto a Lecce, sta ancora lavorando a parte. Al contrario, l'ex giocatore del Napoli è tutto concentrato per essere pronto. Così, Davide Nicola, che riceve buone notizie dai difensori Mina e Obert, potrebbe scegliere di adottare un 3-4-1-2 con Gaetano a supporto di Luvumbo e Piccoli, aumentando così la pericolosità offensiva. Finora, i rossoblù hanno segnato un solo gol in casa contro il Como e non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per pareggiare a Lecce.