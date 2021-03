Da Firenze: "Ipotesi Napoli sarebbe la priorità per Sarri, in viola può arrivare Gattuso"

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina guarda al futuro della Fiorentina, che va oltre la partita persa ieri a Udine e quella infrasettimanale contro la Roma. Marzo sarà il mese della pianificazione, con il ritorno in Italia del presidente Commisso. Le voci sul prossimo allenatore stanno però già correndo: Prandelli potrebbe rimanere comunque in società, ma per la sua sostituzione ci sono diversi nomi.

Il più affascinante sarebbe Sarri ma, scrive il quotidiano, in caso si aprisse l'ipotesi di un Napoli-bis sarebbe la sua pista prioritaria, e c'è per di più ancora da dirimere la questione contrattuale con la Juventus. Sempre da Napoli potrebbe farsi largo la soluzione Gattuso, ma anche qui le tempistiche rischiano di essere più larghe e le sicurezze di andare a segno sarebbero minori, anche se pare evidente che la sua avventura in azzurro difficilmente potrà andare oltre giugno. Altri nomi in Italia, entrambi però già accasati altrove, sono Nicola del Torino e Inzaghi del Benevento, mentre all'estero potrebbe tornare ad accendersi la fiamma di Blanc, sotto contratto con l'Al Rayyan.