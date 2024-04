Da Firenze: "Italiano ha preso a pallate Gasp! Diventerà un top, sarà dura sostituirlo"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Firenzeviola, sito di riferimento dei tifosi viola, ha parlato anche di Vincenzo Italiano

Bentornata Fiorentina. La vittoria della squadra di Italiano va oltre l'1 a 0 finale. Nico e compagni hanno dominato l'Atalanta. L'hanno mandata in confusione. Le hanno impedito di mettere in campo i suoi reali valori tecnici.

Nel primo tempo i Viola sembravano in quindici. Raddoppi continui, qualità nel gestire la palla. Purtroppo abbiamo trovato davanti un fenomeno. Il portiere della Dea Carnesecchi ha un destino scritto. Ma per il momento basta il gol di Mandragora. Ora è giusto che si goda questo successo: Italiano ha preso a pallate Gasperini. Lui è un grande talento. Se imparerà dai suoi errori diventerà un top. Lo dico ad alta voce non sarà facile sostituirlo".