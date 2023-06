Da Firenze preoccupati: "Italiano ha costruito basi solide, respingete l'assalto del Napoli!"

Nel suo editoriale per Firenzeviola, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista Mario Tenerani ha parlato anche dei rumors su Italiano al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista Mario Tenerani ha parlato anche dei rumors su Italiano al Napoli. Di seguito alcuni stralci:

"Italiano, il grande demiurgo di una stagione comunque da ricordare, ha mischiato qualche titolare di Praga con chi aveva giocato un po' meno. Il prodotto e' stato ottimo. La sua rosa è in salute e tutti più o meno sono nelle stesse condizioni fisiche. Anche questa è una vittoria. Le aspettative della società erano dì cercare come obiettivo il sesto posto, per migliorare il settimo, ma forse nessuno immaginava che la squadra avrebbe lottato su tre fronti, conquistando addirittura due finali. E soprattutto, pronti via ad agosto i viola avevano sulla carta almeno 7 formazioni più attrezzate. Se il Torino non vincerà con l'Inter la Fiorentina sarà ottava. A quel punto bisognerà capire cosa farà la Uefa con la Juventus: se i bianconeri saranno esclusi, per i viola ci sarà l'Europa dal campionato.

Al di là dei 56 punti, i dati del campionato viola sono buoni: meno sconfitte, meno gol subiti. La migliore squadra della A ad aver concesso meno tiri agli avversari. Questo per spiegare che per il futuro la società dovrà programmare un gruppo in grado di scalare quote di classifica, ma questa stagione rimane, a prescindere da mercoledì prossimo, assolutamente positiva. In due anni di lavoro, Italiano e il suo staff hanno creato basi molto solide, i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti. Adesso si tratta di proseguire la costruzione della casa. Come? Trattenendolo a Firenze, respingendo l'assalto del Napoli. Italiano ha un contratto che rende forte la società viola, scadenza 2024 con opzione 2025, ma serve anche altro: un'idea chiara e condivisa per aumentare un po' le ambizioni in campionato. Italiano deve restare".