Da Genova: "La mossa a sorpresa di Vieira, il Genoa cambia contro il Napoli"

Il Genoa, senza ancora vittorie casalinghe nonostante la grande spinta del pubblico di Marassi, punta a sfatare il tabù anche se di fronte c'è il Napoli di Antonio Conte. Il quotidiano genovese Il Secolo XIX racconta delle mosse di Vieira per la sfida ai partenopei dopo aver lavorato a nuove soluzioni offensive visti anche i numeri dell'attacco.

Secondo il quotidiano, in avanti potrebbe esserci l'inserimento di Vitinha al fianco di Pinamonti e Zanoli con Miretti - che nell'ultimo periodo ha giocato nel tridente - a centrocampo al posto di Thorsby per dare più qualità alla mediana. A San Siro infatti è arrivato un pareggio, ma è mancato un po' di coraggio per provare a centrare la vittoria.