Da Ibra-Koulibaly a Mertens-Romagnoli: Napoli-Milan, quanti duelli

Big match questa sera al San Paolo. Il Napoli di Rino Gattuso cerca i tre punti in casa contro il Milan capolista per provare ad agganciarlo in classifica. Una sfida nella sfida sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport che ha focalizzato l’attenzione su cinque duelli che potranno andare in scena oggi. Il primo è quello fra Koulibaly e Ibrahimovic, due autentici colossi. Il secondo è quello fra Rebic e Manolas. Il croato partirà più largo, quindi di fronte a sé troverà Di Lorenzo, ma tende sempre ad accentrarsi per trovare la porta e qui ci sarà ad aspettarlo l’ex Roma.

CHE DUELLI - Passando al centrocampo sarà sicuramente molto interessante vedere di fronte Bakayoko e Kessié con il primo voluto fortemente da Gattuso e il secondo sempre più perno della mediana rossonera. Passando all'attacco partenopeo troviamo Insigne che dovrebbe trovare sulla sua strada Calabria per un duello dal sapore d’azzurro mentre Romagnoli se la dovrà vedere con Mertens. Il belga sarà schierato al centro dell’attacco dopo l’infortunio a Osimhen e troverà di fronte il capitano del Milan in cerca di riscatto dopo diversi infortuni.