Da Milano - Kessie "falso 10" contro il Napoli? Pioli ci pensa di nuovo

La mossa ha funzionato alla grande a Empoli nell’ultima partita del 2021, un po’ meno nel derby di campionato poi vinto in rimonta dai rossoneri

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L’esperimento ha dato risultati incerti, ma Pioli non è tipo da arrendersi così facilmente. Contro il Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero potrebbe riproporre Kessie nel ruolo di "falso 10". La mossa ha funzionato alla grande a Empoli nell’ultima partita del 2021, un po’ meno nel derby di campionato poi vinto in rimonta dai rossoneri.