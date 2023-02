Da quando è tornato Osimhen, Raspadori non trova più spazio: una sola gara da titolare

L'ex Sassuolo non ha mai perso il sorriso, ha sempre dato il massimo, anche perché ora si gioca lo Scudetto. Ma è chiaro che vorrebbe più spazio.

Da quando Victor Osimhen è rientrato dall'infortunio, ad ottobre, Giacomo Raspadori ha giocato titolare una sola volta, contro l'Empoli, poi s'è sempre seduto in panchina e ha collezionato in totale appena 137 minuti in 10 partite con la maglia del Napoli. Una media di meno di un quarto d'ora per match, troppo poco per uno che veniva (e viene) etichettato come speranza-Nazionale. L'ex Sassuolo non ha mai perso il sorriso, ha sempre dato il massimo, anche perché ora si gioca lo Scudetto. Ma è chiaro che vorrebbe più spazio. A scriverlo è il Corriere dello Sport.