Da Roma aspettano il Napoli: "La Lazio non batte una big in casa da un anno"

"Una Roma da battaglia". L'edizione romana del Corriere della Sera propone oggi sulla sua prima pagina un virgolettato chiave di Claudio Ranieri, tecnico dei giallorosso intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia del play-off d'andata di Champions League: questa sera la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Porto. Spazio però anche alla Lazio, attesa sabato alle 18 dal match casalingo contro il Napoli: il quotidiano ricorda che all'Olimpico "da un anno non batte una big" in campionato.