Da Roma fanno notare: "Lazio, media punti bassa contro le big"

La Lazio si prepara ad una grande sfida, ma ci sarà anche un tabù da sfatare nel prossimo match dell'Olimpico. La Lazio, infatti, come riporta Il Messaggero oggi in edicola, deve invertire una tendenza negativa contro le big, visto che la media punti biancocelesti nei big match è piuttosto bassa: due successi e altrettanti pareggi in nove partite per i capitolini, che viaggiano con una media di 0,8 punti a partita. Intanto, però, tra le vittorie c'è proprio quella del Maradona all'andata oltre alla sfida di Coppa Italia.

