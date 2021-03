Da Roma: "Fonseca punta il Napoli con due elementi tenuti a riposo giovedì"

La squadra di Fonseca si prepara a tornare subito in campo dopo l'Europa League. Sfiderà il Napoli in una partita che potrebbe valere un posto nella prossima Champions League ed il quotidiano romano Il Messaggero sottolinea che "nella gara di andata gli azzurri avevano vinto con un netto 4-0, e per far valere la differenza negli scontri diretti a fine stagione servirebbe un difficile 5-0. Fonseca però ci proverà e manderà in campo i migliori uomini a disposizione, tra cui figurano i nomi di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Il sette giallorosso ha giocato mezz'ora a Kiev, mentre il nove ha riposato proprio in vista della gara di domani".