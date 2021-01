Da Roma: "Inzaghi ritiene Maksimovic l'ideale per la sua Lazio"

Nonostante il serbo sia in scadenza di contratto, appare in ogni caso improbabile che ci possa essere un addio anticipato in questa sessione di mercato

© foto di Image Sport È Nikola Maksimovic il sogno di Simone Inzaghi per rinforzare la difesa della Lazio dopo l'infortunio di Luiz Felipe. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere di Roma: “L’allenatore vorrebbe un calciatore pronto, l’ideale sarebbe Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli ma oggi quasi irraggiungibile. Più semplice la strada che porta a Sokratis, appena svincolato dall’Arsenal”. Nonostante il serbo sia in scadenza di contratto, appare in ogni caso improbabile che ci possa essere un addio anticipato in questa sessione di mercato invernale.