Da Roma - Mourinho pensa al Napoli: chance dal primo minuto per Oliveira e Veretout

Ci sarà poco tempo per festeggiare per la Roma di Josè Mourinho per il passaggio in semifinale di Conference Leagu

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sarà poco tempo per festeggiare per la Roma di Josè Mourinho per il passaggio in semifinale di Conference League. I giallorossi lunedì affronteranno il Napoli al Diego Armando Maradona per la 33a giornata di Serie A e provare ad allungare la serie di 11 risultati utili consecutivi. La Roma e l’Atalanta sono le uniche due squadre che hanno giocato in Europa e hanno un giorno in più per recuperare prima del prossimo match di campionato. Come ricorda il Corriere dello Sport, i giallorossi saranno impegnati sul campo del Napoli contro la squadra di Luciano Spalletti. La squadra di Mourinho avrà tre giorni per recuperare le energie e non sono da escludere alcuni cambi di formazione. Uno dei calciatori che potrebbe iniziare la sfida è Sergio Oliveira che ieri è partito dalla panchina così come Jordan Veretout. Tutta la rosa a disposizione per lo Special One anche se Spinazzola non è ancora pronto per giocare fin dal primo minuto.