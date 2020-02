Da Torino: Berenguer e Millico in forte dubbio per Napoli, ma uno dei due può farcela

Alex Berenguer e Vincenzo Millico sono in forte dubbio per la trasferta del Torino sul campo del Napoli. Stando a quanto scritto sulle colonne di Tuttosport, lo spagnolo è vittima di un attacco di lombalgia acuta, così come il classe 2000, ma - a differenza di Millico - sarà più complicato vederlo tra i convocati per la sfida del San Paolo. Una o due defezioni, dunque, per Longo.