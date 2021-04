Da Torino: "Bonucci e Demiral positivi, ma la gara col Napoli non è a rischio: il motivo"

Dopo le positività in casa Juve di Bonucci e Demiral, qualcuno si domanda: è a rischio la partita tra Juve e Napoli? La risposta è: no. Il motivo lo spiega l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. L'Asl di competenza non è intervenuta perché le due positività non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi isolati provenienti da paesi diversi. La partita, dunque, si giocherà regolarmente mercoledì prossimo, il 7 aprile, allo Stadium di Torino.