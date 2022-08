Da Torino - Cairo a caccia di un portiere: monitorata la situazione Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vanja Milinkovic-Savic sarà nuovamente il titolare del Torino. Come riportato da La Stampa, il rebus portiere non è risolto, però il serbo ha scalzato ancora una volta Etrit Berisha in ritiro dopo un finale di stagione poco entusiasmante e le voci di una possibile cessione.

I granata comunque tengono d'occhio Alex Meret, in uscita dal Napoli, perché la scorsa stagione non hanno beneficiato del dualismo tra i due estremi difensori.