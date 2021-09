Da Torino, La Stampa esalta il Napoli: "Può ricominciare a sognare"

Sono passati 1297 giorni, dal 9 marzo 2018, ma alla fine - come riporta La Stampa - il Napoli ce l'ha fatta ed è tornato di nuovo lassù, al primo posto in solitaria, a punteggio pieno davanti alle milanesi, dopo un avvio record completato con la vittoria a Una soddisfazione enorme per Spalletti, tra l'altro proprio nello stadio in cui 16 anni fa festeggiò la sua prima grande impresa, la qualificazione Champions con i bianconeri. Una parte dei tifosi non gli ha ancora perdonato il suo addio a fine campionato, evidentemente, visto che dopo pochi minuti sono arrivati alcuni cori di insulti, cui il tecnico di Certaldo ha risposto con la mano alzata, a mo' di saluto. E il Napoli può ricominciare a sognare.