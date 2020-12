Da Torino - Lobotka può essere granata a gennaio: due le problematiche

Addio possibile a gennaio per Stanislav Lobotka? Il centrocampista, che sta trovando poco spazio con Gattuso, è diventato obiettivo del Torino, che secondo Tuttosport proverà a regalarlo a Marco Giampaolo nel mercato di gennaio.

"Stanislav Lobotka è il vertice basso di un centrocampo a tre che manca al tecnico granata. Nel Napoli è una riserva di lusso, e mezza stagione da titolare potrebbe essere utile al giocatore anche per mantenere la titolarità della Nazionale slovacca (cinque le sue presenze nel 2020); nonché al Torino per dotarsi di quel profilo tignoso nella difesa del pallone, ma pure sufficientemente rapido per farlo circolare quando gli spazi sono intasati. Certo l’operazione va imbastita su vari fronti: al profilo economico (l’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro, quindi fattibile, per Cairo), si somma la questione ambientale".