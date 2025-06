Da Torino - Miretti non è certo di proseguire alla Juve: Napoli spettatore interessato

vedi letture

Fabio Miretti proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nuova Juventus, come previsto a inizio stagione, anche se non ritroverà né Giuntoli né Thiago Motta. Tuttavia, secondo quando scrive l'edizione odierna di Tuttosport, per il centrocampista reduce da una buona stagione nel Genoa di Vieira, ci potrebbe essere anche una cessione.

Miretti vuole prima di tutto chiarire le intenzioni del club: restare è la sua priorità, ma senza adeguate garanzie potrebbe valutare altre opzioni. Il suo nome è seguito dal Napoli, piace al Milan - dove Allegri, che l’ha lanciato, è in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche - e il Genoa lo riaccoglierebbe volentieri. Al momento, però, il focus è solo sul recupero dopo l’operazione alla spalla subita a fine aprile, che gli impedirà di partecipare alla tournée americana.