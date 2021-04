Da Torino: "Nicola teme il Napoli e farà di tutto per schierare dal 1' uno dei suoi big"

Sfidare il Napoli, di questi tempi, può significare un bel giro sulle montagne russe: gli azzurri di Gattuso hanno vinto sei delle ultime otto partite e con un successo riprenderebbero la Juve confermando la credibilità dell'assalto Champions. Al contempo al Torino servono punti per la salvezza e sono 18 quelli conquistati da quando sulla panchina granata c'è Nicola e il quotidiano La Stampa nelle pagine dedicate allo sport titola: “Salvezza e corsa Champions c’è l’oro dentro Toro-Napoli”

Recupero lampo per Sirigu: contro un attacco come quello del Napoli da 508 tiri verso le porte avversarie Nicola si affida al suo numero uno tornato disponibile e subito convocato “Con Salvatore (Sirigu, ndr) basta uno sguardo: decideremo insieme – ha detto ieri in conferenza stampa Nicola - all'ultimo istante”. Tradotto: senza il numero uno titolare troppo alto sarebbe il rischio di cadere e sarà fatto di tutto per averlo in campo alle 18,30 orario del fischio d’inizio del match con i partenopei.