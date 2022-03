Da Udine: "Al Maradona con rabbia per fermare il Napoli"

A Napoli con rabbia: questa l'idea dell'Udinese per provare a strappare punti al Maradona nella sfida di sabato.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

A Napoli con rabbia: questa l'idea dell'Udinese per provare a strappare punti al Maradona nella sfida di sabato. Lo scrive il 'Gazzettino' che analizza così il match: "La presenza di Pozzo junior, che ha parlato prima e dopo l'allenamento con Gabriele Cioffi e Pierpaolo Marino, significa che la società è più che mai vicina, nel momento topico del campionato. I bianconeri non hanno ancora abbandonato l'idea di agguantare la posizione mediana.

Il gruppo sta producendo il massimo sforzo e vuole essere protagonista anche sabato pomeriggio a Napoli per cercare di fermare la squadra dell'ex Spalletti. Proprio come ha fatto tre turni fa a Milano nei confronti dell'undici di Pioli, per poi per finire in crescendo un'annata contraddittoria.