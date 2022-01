Dagli Usa - Poco spazio alla notizia su Insigne e da Toronto temono: "Ricordatevi Higuain..."

Lorenzo Insigne al Toronto, in Italia se ne parla da tempo, a Napoli non si parla d'altro (oltre che della partita con la Juve), ma in America quanto conoscono il giocatore e com'è stata accolta la notizia del suo trasferimento in Mls? Il corrispondente da New York del Corriere dello Sport ha spiegato che alla notizia non è stato dato molto risalto, d'altronde il calcio non è lo sport principale come in Italia, e qualche tifoso del Toronto è anche perplesso, qualcun altro ricorda il caso Higuain: il Pipita si è trasferito all'Inter Miami nel 2020 ma non ha mai realmente lasciato il segno.