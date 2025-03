Dal Belgio sicuri: "Garcia può scegliere Lukaku come nuovo capitano"

In Belgio è uno dei temi attuali unito al ritorno in nazionale di Courtois e all’attesa per la sfida contro l’Ucraina per gli spareggi di Nations League: il nuovo capitano con l’arrivo in panchina dell’ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia. E avanza un nome, una possibile soluzione: Romelu Lukaku.

"I giovani apprezzano il suo approccio, la capacità di saper far gruppo sostenendoli, ascoltandoli, aiutandoli a inserirsi. Lukaku autorevole candidato, dunque, ma non solo". Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.